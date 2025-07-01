شكرا لقرائتكم خبر عن ليس من بينها الأهلى.. 3 أندية ترسل اقتراحاتها للرابطة بشأن اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اقتراحات من 3 أندية فقط بشأن لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026 بعد انتهاء المهلة المحددة وهى أندية الزمالك وزد والبنك الأهلى، بينما لم ترسل باقى الأندية مقتراحاتها وعلى رأسها الأهلى وبيراميدز.

ويعكف مسئولو رابطة الأندية حاليا على تعديل اللائحة الخاصة بالموسم الجديد ودراستها جيدا، بحيث تخرج إلى النور بما يتناسب مع طموحات الأندية فى الموسم الجديد وتضع الرابطة نصب عينيها مصلحة جميع الأندية، كما تسعى الرابطة لمعالجة وتوضيح أى بنود تتعلق باللائحة فى الموسم الجديد منعا لأى جدل أو لغط.

من ناحية أخرى، اتفق اتحاد الكرة مع رابطة الأندية المحترفة على إقامة 5 جولات من عمر الدورى المصرى الجديد قبل انطلاق معسكر المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن في سبتمبر المقبل لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويلتقى منتخب مصر فى شهر سبتمبر المقبل نظيره الإثيوبى فى القاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة بوركينا فاسو "المنافس الأول فى المجموعة" خارج الديار، وحال الفوز فى المباراتين سيحسم المنتخب تأهله رسميا لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وغينيا بيساو فى المركز الخامس بنفس الرصيد، ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

بدأ مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأول، التواصل مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتحديد ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر لها سبتمبر المقبل.

وأبلغ كاف مسئولى اتحاد الكرة أن هناك معاينة ستتم لملعب بوركينا فاسو، وسيتم بعدها تحديد الموقف سواء بإقامة المباراة فى العاصمة واجادوجو أو بنقل المباراة خارج بوركينا فاسو فى حالة عدم اعتماد أحد ملاعب البوركينية.