شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يستعرض أرقامه بعد نهاية موسم الاسكواش.. بطل العالم والمصنف الأول والان مع تفاصيل الخبر

استعرض البطل المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم، أرقامه خلال مشاركته في الموسم المنقضي 2024-2025، وكتب مصطفى عسل عبر صفحته الشخصية على فيس بوك:

‎55 مباراة من أصل 60 مباراة، ‎مباراة من أصل 30 مباراة منذ مارس، العودة إلى تصدر التصنيف 1، ‎بطل العالم وبعض الألقاب الكبيرة، ‎إصابات قليلة، ‎بعض الضجيج.

‎سنحاول تحسين أدائنا العام المقبل، ولكن الان حان وقت التعافي والحصول على فترة راحة ما بعد الموسم التي نستحقها، ولكن قبل ذلك أود أن أشكر كل من دعمني، وخاصةً والديّ، وفريقي، وجماهيري المخلصة في كل مكان، ورعاتي، أراكم جميعًا في الموسم المقبل. تذكروا دائمًا أن تقاتلوا من أجل أحلامكم وتحققوها، ثم انسَوا ما حققتموه لتُكرروه مرة أخرى، الحمد لله.



مصطفى عسل

أسدل الستار على موسم الاسكواش 2024-2025، بانتهاء بطولة العظماء الثمانية، التي أقيمت في تورنتو الكندية، وتوجت بها البطلة المصرية نوران جوهر، فيما حقق مصطفى عسل الوصافة بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام الويلزي جويل ميكين، بعدما تعرض عسل للإصابة قبل نهاية المباراة اضطرته إلى الانسحاب.