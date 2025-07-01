شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض على المدرب الجديد الصفقات المرشحة لتدعيم الفريق والان مع تفاصيل الخبر

جهز مسئولو نادى الزمالك قائمة بأسماء اللاعبين المقرر التعاقد معهم وضمهم إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى، وتم إرسالها للمدير الفنى الجديد للفريق، والذى سيتولى القيادة الفنية بالموسم الجديد، لإبداء رأيه خاصة الصفقات التى لم يتم الانتهاء من المفاوضات معها وحسمها بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يشاهد المدير الفنى مقاطع فيديو تتضمن مهارات وأداء بعض الأسماء المرشحة لأخذ رأيه الفني قبل إتمام أي تعاقدات.

وتتضمن القائمة لاعبين محليين وأجانب لاتخاذ قرار نهائي، على أن يتم تدعيم الفريق بمن يتم الاتفاق عليهم وضمهم للأبيض فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأسبوع القادم بعد عودة اللاعبين الأجانب من بلادهم ، على أن يقود المدير الفنى الجديد فترة الاعداد مع الفريق.

وشهدت الأيام الماضية دخول الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع عمرو ناصر وأحمد شريف لاعبا فاركو، ومحمود صابر ومحمد رضا بوبو لاعبا بيراميدز بالإضافة إلى محمد على بن حمودة لاعب المحلة، بخلاف الأجانب ممن تم الدخول في مفاوضات معهم الفترة الماضية مثل مزيزى و غيره من اللاعبين ممن تسببت القيمة المالية فى توقف المفاوضات معهم بشكل مؤقت.

ومن المتوقع أن يشهد ملف الصفقات مفاجآت يتكتم عليها جون إدوارد المدير الرياضى للفريق مثلما فرض السرية حول المدير الفنى