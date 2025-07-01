شكرا لقرائتكم خبر عن يانيك فيريرا يصل القاهرة خلال ساعات لتولي مهمة قيادة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، حيث من المنتظر أن يصل غداً الأربعاء لتولي مهمة قيادة الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك للإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد وجهازه المعاون الذي من المنتظر أن يضم 4 مساعدين اجانب، لاسيما وأن الزمالك وجه الشكر في بيان رسمي امس للجهاز الفني السابق بقيادة أيمن الرمادي، والجهاز الطبي، ومدير الكرة.

واتفق الزمالك مع يانيك فيريرا على وضع شرط جزائى فى عقده مع الزمالك على أن يكون 3 أشهر من الراتب المتفق عليه مع المدرب، لتحصين الزمالك من رحيل المدرب فى أى وقت دون سابق إنذار مثلما حدث من البرتغالى جوميز ومن قبله كارتيرون.

وكشف مصدر بالزمالك أن الشرط الجزائى يحمى النادى من رحيل المدرب فى أى وقت، ولضمان مزيد من الاستقرار داخل الفريق، مضيفا أن الزمالك يسعى لتجنب الأخطاء السابقة وعدم تكرارها.