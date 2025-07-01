شكرا لقرائتكم خبر عن بدر رجب يبدأ مهمته في إدارة قطاع الناشئين بالبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ اليوم الثلاثاء، بدر رجب الرئيس الجديد لقطاع الناشئين بنادي البنك الأهلي، مهمته في قيادة القطاع بعد الإعلان بشكل رسمي عن تعيينه رئيساً للقطاع، حيث تنطلق اليوم اختبارات قطاع الناشئين بالنادي.

وقررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، تعيين بدر رجب رئيساً لقطاع الناشئين بالنادى، نظرا لخبراته الكبيرة فى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم، وأيضا دعم الفريق الأول بلاعبين صاعدين قادرين على خوض مشوار المنافسات.

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، اختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي البنك الأهلى بملعب مركز شباب زينهم، لاختيار أفضل العناصر من اللاعبين الموهوبين، وذلك ضمن رؤية النادي المستمرة لاكتشاف وتطوير المواهب الحقيقية فى كرة القدم.

وأكد نادي البنك الأهلي أن الاختبارات مجانية، ولا يتم تحصيل أى مقابل مادي تحت أى ظرف، وأن الهدف الرئيسي لنادى البنك الأهلي هو انتقاء لاعبين متميزين فنياًّ وبدنياً.

كما أهاب النادى بجميع أولياء الأمور واللاعبين عدم التعامل ماليا مع أى شخص أو وكيل يدعى ارتباطه بالنادي.