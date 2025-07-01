أكاديمية مصر للجودو تُنظم أول معسكر متكامل على البحر بالتعاون مع برزنتيشن لايف

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القاهرة - سامية سيد - تنظم أكاديمية مصر للچودو بالتعاون مع شركة برزنتيشن لايف، ثاني معسكراتها لعام 2025 بمدينة العلمين خلال الفترة من 2 حتى 5 يوليو الجاري، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو، وهو أول معسكر رياضي متكامل على شاطئ البحر.

كما يشرف علي المعسكر، الخبير الإسباني سوجوي أوريارتي الحاصل علي فضية بطولة العالم 2009، والبطلة الأوروبية لورا جوميز صاحبة فضية العالم 2010، ويشارك في الإشراف علي المعسكر خبراء رياضة الچودو، الياباني هيروشي أوزومي صاحب ذهبية كأس العالم 2005 وفضية أولمبياد اليونان 2004 ومدرب منتخب مصر للجودو ، والبطل الأوليمبي المصري هشام مصباح صاحب برونزية أولمبياد بكين 2008 ورئيس جهاز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري للچودو والأيكيدو والسومو.

يقام المعسكر على 4 أيام في الفترة من 2 حتي 5 يوليو المقبل ، ويضم تدريبات ومباريات ودية ومحاضرات فنية وتأهيل نفسى وذهنى وبرامج تغذية، تحت رعاية متخصصين بارزين، بجانب رفع معدلات اللياقة البدنية وفق برامج علمية دقيقة، ويشارك في المعسكر أبناء أكاديمية مصر للجودو بالإضافة للاعبين من جميع الفئات العمرية من بعض الأندية المصرية والعربية.

وتشارك شركة بريزنتيشن لايف في تنظيم المعسكر بصفتها الراعي الإعلامي والمسوق الحصري لأكاديمية مصر للجودو، وهو ما يفتح أبوابا لمعسكرات أكثر إختلافاً وأوسع انتشارا في الفترة المقبلة، وبتعاون فعال مع أكاديمية مصر للچودو، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للچودو والأيكيدو والسومو.

يعد معسكر أكاديمية مصر للچودو إضافة جديدة للسياحة الرياضية باعتباره أول معسكر من نوعه تقام فيه التدريبات علي شاطئ البحر الأبيض المتوسط وعلي شواطئ مدينة العلمين الجديدة لتصبح تجربة جديدة تمزج بين التمرين القوي والمناظر الطبيعية ما يعد بوابة جديدة وخطوة رائدة في المعسكرات الرياضية وإضافة إلي أجندة السياحة الرياضية العربية والشرق أوسطية.

الجدير بالذكر أن أكاديمية مصر الرياضية حققت نجاحات غير مسبوقة في فترة قصيرة منذ انطلاقها في يناير 2025 ، حيث حصدت 15 ميدالية ذهبية في مختلف المشاركات ، بجانب إقامة معسكرات داخلية وخارجية للاعبيها تزيدهم خبرة وقوة لتجهيزهم لأهم وأكبر البطولات القارية والدولية.



-هشام مصباح



-سوجوى أوريارتى