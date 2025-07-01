شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة بالبطولة العربية للسيدات فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإسباني جوليان مارتينيز، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة سيدات، قائمة الفراعنة التى تستعد لخوض البطولة العربية للمنتخبات للسيدات - مصر 2025.

وتضم القائمة كلا من رضوی محمد، إنجي صلاح، عليا خالد، تمارا نادر، هالة الشعراوي، جنى السيد، فريدة وائل، ميرال أشرف، أسرار ماجد، مايا السيد، لیلی خالد، نورهان فؤاد، رنيم الجداوي، خديجة عثمان.

وتنطلق منافسات البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، اليوم الثلاثاء، على صالة 3 باستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة كل من مصر، تونس، الجزائر، الأردن.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة، بمواجهة منتخب الأردن ومنتخب تونس في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتستأنف مباريات البطولة بمواجهة منتخب مصر ونظيره منتخب الجزائر في السابعة مساء غدًا الأربعاء.

‏وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة، حيث يواجه كل منتخب الثلاث منتخبات الأخرى، لترتيب مراكز المنتخبات.

يلتقي المنتخب صاحب المركز الأول مع المنتخب صاحب المركز الرابع، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني مع المنتخب صاحب المركز الثالث في الدور نصف النهائي، لتحديد طرفي مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي.