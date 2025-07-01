شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لسيدات طائرة الزمالك عقب انتهاء المنتخب من بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

استقر أحمد فتحى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على دخول الفريق معسكر مغلق عقب عودة اللاعبات الدوليات من بطولة العالم المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بتايلاند استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات اليوم الثلاثاء بدون الدوليين على صالة النادى بميت عقبة.

ويستعد الزمالك لموسم قوى خاصة أن الفريق تأهل إلى للمرة الثانية لبطولة العالم للأندية بالفوز فى الموسم المنقضى ببطولة أفريقيا على حساب الأهلى.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلى الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتى يوم 11 سبتمبر المقبل.

وتفيد الضوابط الجديدة باتحاد الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثانى فى الترتيب بالدورى لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادى) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط.