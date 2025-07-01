شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستعجل حسم صفقتى ثنائى الأهلى للحاق بالمعسكر السكندري والان مع تفاصيل الخبر

يستعجل نادي زد حسم صفقتي خالد عبد الفتاح وأحمد رضا لاعبي الأهلي خلال الساعات القادمة، حتى يتسنى لهما الانضمام إلى معسكر الفريق الإعدادي الذي سيخوضه في مدينة الإسكندرية لمدة 15 يوم بدءا من أول يوليو القادم.

وتوصل مسئولو نادي زد لاتفاق على ضم الثنائي عبد الفتاح ورضا من الأهلي ، حيث ينضم الأول على سبيل البيع النهائي والثاني على سبيل الإعارة، ضمن صفقة بيع مصطفى العش إلى النادي الأهلي.

ويضع مسئولو نادى زد الرتوش النهائية على صفقة التعاقد مع ثنائي الأهلي خالد عبد الفتاح وأحمد رضا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر داخل نادي زد أن ثنائي الأهلي سينضم إلى الفريق ضمن صفقة بيع مصطفى العش إلى القلعة الحمراء بشكل نهائي بعد تحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي، وجاري التفاوض في الوقت الحالي على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، حيث سيتم خصم سعر ثنائي الأهلي من السعر المحدد لبيع العش إلى القلعة الحمراء والمقدر بـ 75 مليون جنيه.

وكان الأهلي قد اتفق على انضمام خالد عبد الفتاح إلى زد مع دفع 50 مليون جنيه للأخير، بما يعني أنه سيتم خصم مبلغ 25 مليون جنيه هي قيمة انتقال عبد الفتاح إلى زد.

شدد المصدر على أنه جاري تحديد قيمة الصفقة بعد اقتراب أحمد رضا من الانتقال إلى زد ضمن صفقة بيع العش للأهلي أيضا وهو ما سيتم حسمه خلال الـ48 ساعة القادمة.