شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من تجديد عقد ناصر ناصر لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

اقترب نادى الاتحاد السكندرى من تجديد عقد ناصر ناصر لاعب وسط الفريق لمدة موسمين قادمين، للاستمرار في صفوف زعيم الثغر في الفترة القادمة، باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف الفريق السكندري.

ودخل فريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي معسكرا مغلقا استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، في بدية فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد تولي سامي المسئولية الفنية بشكل رسمي.

وشهد المعسكر المغلق تواجد اللاعبين القدامى، مع سعى الإدارة لحسم الصفقات المطلوبة في الأيام القادمة، للانتهاء من تدعيمات الفريق السكندري.

في شأن جديد، أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى، إجراءات التعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك ومودرن سبورت السابق لمدة موسم رياضى واحد.

وجاء التعاقد مع جنش وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أحمد سامي استعدادا للموسم الجديد 2025-2026، وأجرى الحارس جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتى أكدت سلامته.

وكان محمود "جنش" حارس مرمى فريق مودرن سبورت قد رحل عن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد قضاء خمسة مواسم مع الفريق.