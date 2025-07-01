شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة حماسية فى مران المصرى تحت أنظار نبيل الكوكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أجرى التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري، تقسيمة حماسية بين لاعبي الفريق، على هامش الاستعداد للموسم المقبل، يمعسكر الفريق المقام حالياً ببور فؤاد.

ويخطط الجهاز الفني بالنادي المصري ،بقيادة التونسي نبيل الكوكي، لخوض سلسلة مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقرر إقامته بتونس ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم المقبل.

ويرغب الكوكي فى خوض مباريات ودية مع فرق الصف الأول في تونس، مثل الترجي، النجم الساحلي والصفاقسي، وذلك للاحتكاك بالمستويات الأولى في أفريقيا استعداداً للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



احمد عيد



المصرى



تعليمات المدرب



تقسيمة في المصري



جانب من التقسيمة



حسن علي



حكام التقسيمة



لاعبو المصرى



نبيل الكوكي

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، استعداداته خلال المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، حيث تستمر المرحلة الأولى من تدريبات المصري والتي انطلقت الأربعاء الماضي لمدة أسبوعين، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر إعداد خارجي في تونس.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.