شكرا لقرائتكم خبر عن شرط جزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع البلجيكى يانيك فيريرا لتولى المهمة للفريق خلفا لأيمن الرمادى، على أن يتم الإعلان عن توليه المهمة خلال ساعات ومنتظر وصوله مساء غد الأربعاء.

واتفق الزمالك مع يانيك فيريرا على وضع شرط جزائى فى عقده مع الزمالك على أن يكون 3 أشهر من الراتب المتفق عليه مع المدرب، لتحصين الزمالك من رحيل المدرب فى أى وقت دون سابق إنذار مثلما حدث من البرتغالى جوميز ومن قبله كارتيرون.

وكشف مصدر بالزمالك أن الشرط الجزائى يحمى النادى من رحيل المدرب فى أى وقت، ولضمان مزيد من الاستقرار داخل الفريق، مضيفا أن الزمالك يسعى لتجنب الأخطاء السابقة وعدم تكرارها.

ويستعد الزمالك للإعلان عن التعاقد مع البلجيكى فيريرا رسميا لتولى القيادة الفنية للفريق على أن يختار جهازه المعاون.