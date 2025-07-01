شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الدورة الحاسمة لدورى تحديد بطل الدورى الممتاز لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

يقيم اتحاد التنس الطاولة، اليوم، دورة تحديد بطل الدورى الممتاز بين الفرق الثلاث المتساوية فى عدد النقاط بالدورتين المجموعتين الأولى والثانية، لحسم بطل تنس الطاولة رجال.

وأسفرت الدورة المجمعة الأولى والثانية عن تساوى فرق الأهلى وإنبى وبتروجت فى مجموعة النقاط وبالتالى تقام مباريات حاسمة لتحديد البطل.

ومن المقرر أن يلتقى اليوم بتروجت مع الأهلى، ثم يلتقى إنبى مع الفائز من المباراة الأولى، ثم تقام مباراة ثالثة بين إنبى والفريق الخاسر من المباراة الأولى، وتقام المباريات الثلاث على مدار اليوم مع تجميع عدد النقاط بنهاية المباريات وحسم بطل الدورى.

وكانت الدورة الأولى قد انتهت بتصدر إنبي الترتيب في المركز الأول، واحتلال بتروجت المركز الثاني، وجاء الأهلي ثالثًا، فيما أسفرت نتائج الدورة المجمعة الثانية عن تصدر الأهلي للمركز الأول، يليه بتروجت ثانيًا، ثم إنبي ثالثًا، ليتعادل الفرق الثلاثة في رصيد النقاط بواقع 38 نقطة لكل فريق كمجموع للدورتين.