شكرا لقرائتكم خبر عن جدية وحماس ورقص على أنغام السمسمية فى معسكر المصرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، بقيادة التونسى نبيل الكوكى، أجواءً حماسية، فى المرحلة الأولى من إعداد الفريق للموسم المقبل، بالإضافة إلى إدخال بعض أجواء المرح إلى المعسكر لتجديد نشاط اللاعبين.

ويتدرب المصرى على فترتين يومياً استعداداً للموسم الجديد، حيث يخوض اللاعبون مراناً بدنياً فى صالة الجيم فى الفترة الصباحية، ثم تقام الفترة الثانية بتدريبات على الملعب والتى تشهد تدخل نبيل الكوكى ببعض التعليمات الفنية.

كما شهد المعسكر أيضاً سهرة عشاء للاعبين والجهاز الفنى، شهدت وجود أحد فرق بورسعيد التى تعزف "السمسمية"، حيث تجاوب اللاعبون مع الفرقة بالرقص وخاصة صلاح محسن وأحمد عيد.

ويخطط الجهاز الفنى بالنادى المصرى، بقيادة التونسى نبيل الكوكى، لخوض سلسلة مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقرر إقامته بتونس ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق البورسعيدى للموسم المقبل.



لاعبو المصري



نبيل الكوكي

ويرغب الكوكي فى خوض مباريات ودية مع فرق الصف الأول في تونس، مثل الترجي، النجم الساحلي والصفاقسي، وذلك للاحتكاك بالمستويات الأولى في أفريقيا استعداداً للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، استعداداته خلال المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، حيث تستمر المرحلة الأولى من تدريبات المصري والتي انطلقت الأربعاء الماضي لمدة أسبوعين، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر إعداد خارجي في تونس.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.