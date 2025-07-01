شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتمسك ريبيرو باستمرار الشحات وأفشة مع الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

تمسك الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي باستمرار الثنائي حسين الشحات ومجدى افشة ، لاعبا الفريق بالموسم الجديد ، خلال جلسته الأخيرة مع مسئولي ناديه، رافضا فكرة رحيلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وظهر حسين الشحات وأفشة بشكل متراجع خلال مشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية.

ورفض ريبيرو فكرة رحيل ثنائي الاهلي ، مؤكدا أنه يرفض الحساب بالقطعة، مؤكدا أن الشحات وأفشة يمتلكان إمكانيات وقدرات فنية وبدنية سيجيد استغلالها في الموسم الجديد مع توالي المباريات والبطولات.

ومن جانبه أكد محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الاهلي أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من ‏الصحة.‏

وأوضح أن كليهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.‏



وأضاف: ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، لا سيما وأنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة ‏والانضباط، فهما من اللاعبين المخلصين.‏

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية.