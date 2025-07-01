شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد أمام إسبانيا وبولندا ببطولة أوروبا المفتوحة استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس مباراتين اليوم فى بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد، حيث يلتقى مع نظيره الإسبانى فى تمام الساعة 11:45 صباح اليوم خلال البطولة المحدد لها الفترة من 30 يونيو حتى 5 يوليو، على أن يلتقى بولندا فى تمام الساعة السابعة مساء.

وأسفرت قرعة بطولة أوروبا المفتوحة لكرة اليد بالسويد عن وجود ناشئى الفراعنة ضمن المجموعة الأولى، بجانب منتخبات كل من، أيسلندا وإسبانيا وبولندا وليتوانيا وأستونيا.

ووافق مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، برئاسة خالد فتحى، على دعوة الاتحاد السويدى لمنتخب الناشئين مواليد 2006، للمشاركة فى بطولة أوروبا المفتوحة بهدف إعداداهم لبطولة العالم التى تنظمها مصر فى أغسطس المقبل ضمن برنامج إعداد كبير لتجهيز منتخب الناشئين الذى يقوده طارق محروس.

كان قد اختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين، التواجد فى المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

ويتواجد مع الفراعنة فى المجموعة السابعة وتضم رفقته كلا من اليابان وكوريا والبحرين.