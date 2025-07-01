شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا مرشح لتولى منصب مدير الكرة فى الزمالك خلفا لوائل القبانى والان مع تفاصيل الخبر

دخل محمد أبو العلا نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، دائرة الترشيحات لتولى منصب مدير الكرة داخل نادى الزمالك، خلفًا لوائل القباني الذي تم توجيه الشكر له مؤخرًا من قبل إدارة النادي.

ويأتي التفكير في تعيين أبو العلا في إطار سعي إدارة الزمالك لإعادة ترتيب الجهاز الإداري للفريق الأول، تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويُعد محمد أبو العلا من الأسماء التي تحظى بثقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، نظرًا لما يمتلكه من خبرات فنية وإدارية، إلى جانب كونه أحد أبناء النادي الذين يتمتعون بشعبية كبيرة داخل القلعة البيضاء.

ورغم دخول أبو العلا ضمن قائمة المرشحين إلا أن إدارة الزمالك لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن، وتدرس أكثر من اسم لشغل هذا المنصب الحيوي، في ظل التحديات التي تنتظر الفريق في البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

فى سياق مختلف يصل المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا إلى القاهرة غداً الأربعاء، تمهيدًا لتوقيع العقود الرسمية وبدء مهمته الفنية مع نادي الزمالك، وذلك بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن كافة التفاصيل المالية والتعاقدية بين الطرفين.

وكانت إدارة الزمالك قد كثفت مفاوضاتها خلال الأيام الماضية مع المدرب البلجيكي، الذي سبق له العمل في عدة أندية أوروبية وخليجية، قبل أن يتم الاتفاق معه على قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.