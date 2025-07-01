ليلة أربكت كل التوقعات.. الهلال السعودي يُقصي مانشستر سيتي من مونديال الأندية

الرياص - اسماء السيد - فجّر الهلال السعودي أكبر مفاجآت بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم 2025 وأقصى مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يدربه الإسباني المحنك بيب غوارديولا، وليبلغ بذلك الهلال الدور ربع النهائي من البطولة.

وفاز الفريق السعودي 4-3 بعد التمديد، عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي، الاثنين، على ملعب كامبينغ وورلد ستاديوم في أورلاندو في الولايات المتحدة.

سجل للهلال كل من البرازيليين ماركوس ليوناردو (46 و112) ومالكوم (52) والسنغالي خاليدو كوليبالي (94) ولسيتي كل من البرتغالي برناردو سيلفا (9) والنرويجي إرلينغ هالاند (55) والبديل فيل فودين (104).

وضرب الفريق السعودي موعداً مع فريق فلوميننسي البرازيلي الفائز بدوره على إنتر ميلان الإيطالي 2-0.

EPA السنغالي خاليدو كوليبالي يحتفل بفوز فريقه

قال كوليبالي بعد المباراة لمنصة "دازون" للبث التدفقي "كانت مباراة صعبة أمام أحد أصعب الفرق في العالم. أردنا إظهار أفكارنا ومهاراتنا وقوتنا وقدمنا مباراة جيدة جداً".

وأضاف عن تسجيله هدفاً "كان من الرائع تسجيل هدف في مرمى مانشستر سيتي في مونديال الأندية. إنه شعور رائع".

وكان الهلال حقق مفاجأة في أولى مبارياته ضمن دور المجموعات، حين فرض التعادل على ريال مدريد الإسباني 1-1، قبل تعادله مع سالزبورغ النمساوي سلبا ثم فوزه على باتشوكا المكسيكي 2-0.

في المقابل، كان سيتي الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بفوزه أولاً على الوداد المغربي 2-0، ثم تحقيقه لانتصارين ساحقين على العين الإماراتي 6-0 ويوفنتوس الإيطالي 5-2.

ودخل الإيطالي سيموني إينزاغي مدرب الهلال المباراة برسم 5-3-2 لمحاولة إيقاف خطورة سيتي الهجومية.

واعتمد على الهجمات المرتدة بقيادة البرازيليين مالكوم وليوناردو، خاصة في ظل الإصابات العديدة في فريقه أبرزها المهاجم القائد سالم الدوسري بسبب الإصابة.

نجح مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق بخطته ولو أن شباك فريقه تلقت ثلاثة أهداف ولعب الحارس المغربي ياسين بونو دوراً كبيراً في الدفاع عن مرماه.