شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بإقامة المباريات بدون الفراعنة الصغار بداية من 18 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة الأندية باستمرار مسابقات الدوري فى مختلف الأقسام بدون لاعبي منتخب الشباب، بداية من 18 أغسطس وحتى انتهاء مشاركة المنتخب فى بطولة كأس العالم في تشيلي سبتمبر المقبل.

واستقر اتحاد الكرة مع نظيره الكويتي على إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره الكويتي بالقاهرة يومي 17 و20 يوليو المقبلين استعدادا لكأس العالم للشباب نوفمبر 2025.

ووقع المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق وقوع شباب الفراعنة مواليد 2005 في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف تشيلي، نيوزيلندا واليابان.