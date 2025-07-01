الامارات | الهلال السعودي إلى ربع نهائي المونديال.. انتصار تاريخي على مانشستر سيتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الهلال السعودي إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 عقب فوزه على مانشستر سيتي 4-3 في دور الـ 16 بعد مباراة درامية.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، قبل أن ينتفض "الزعيم" في الشوط الثاني ويحرز هدفين، ولكن النادي الإنجليزي أدرك التعادل.

وفي الوقت الإضافي تواصلت الإثارة بإحراز كل فريق هدفاً في الشوط الإضافي الأول، قبل أن يحسم الهلال اللقاء بالهدف الرابع في الشوط الإضافي الثاني.

وسيلعب الهلال مع فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية.