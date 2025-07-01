شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة المدافع الجديد لحل أزمة "المساكين" والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة المدافع الجديد، الذي سيدعم الخط الخلفي للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة الحمراء فى التعاقد مع لاعب جديد، وعدم الاكتفاء بصفقة أحمد رمضان بيكهام الذي تم التعاقد معه قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية، فى ظل معاناة الأهلي من نقص فى هذا المركز بخلاف استمرار المشاكل الدفاعية بالفريق.

ويتفاوض الأهلي مع نادي فاركو للحصول على خدماته مدافعه ياسين مرعي، والذي ظهر بشكل مُرضٍ فى الموسم الماضي، وبات اللاعب محل اهتمام أكثر من نادٍ أبرزها القطبان، الأهلي والزمالك، وجارى التفاوض من قبل الإدارة الحمراء مع ناديه بشأن الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

كما دخل أكثر من لاعب حسابات النادي الأهلي لتدعيم الخط الخلفي، أبرزهم إياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي الحالي والإسماعيلي السابق، ومعه هادي رياض مدافع بتروجت، والذي كان على رادار الأهلي فى الميركاتو الشتوي في يناير الماضي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، بعد الانتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التي تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.