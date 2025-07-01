شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يصل اليوم إلى القاهرة لتجديد عقده مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي المصري وصول الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب الفريق، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، وذلك لتجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي، وكان المصري وافق على طلبات اللاعب المادية برفع قيمة تعاقده خلال الأيام الماضية، بعد جلسة مع عبد الرحمن الزيتوني وكيل أعمال دغموم.

وكشف مصدر مسئول بالنادي المصري، أن الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق لم يتم قيده بالقائمة الأولية التي تم تسجيلها باتحاد الكرة، وذلك بسبب انتهاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الماضي.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن مسئولى المصري ينتظرون وصول اللاعب منتصف الأسبوع الجاري لإتمام إجراءات تجديد التعاقد وإضافة اسمه إلى قائمة الفريق.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، استعداداته خلال المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد، حيث تستمر المرحلة الأولى من تدريبات المصري والتي انطلقت الأربعاء الماضي لمدة أسبوعين، على أن تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر إعداد خارجي في تونس.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.