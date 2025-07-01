مونديال الأندية: كوفاتش يرى أن دورتموند يحتاج إلى التفوق على الـ"سوبر ستار" راموس

الرياص - اسماء السيد - اتلانتا (الولايات المتحدة) : رأى الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند الألماني أنه يتعيّن على فريقه التفوق على الـ"سوبر ستار" الإسباني سيرخيو راموس قائد مونتيري المكسيكي، من أجل بلوغ ربع نهائي مونديال الأندية بكرة القدم الثلاثاء.

ويُعد راموس، القائد السابق لريال مدريد والفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، قائد خط الدفاع في مونتيري، وقد أشاد كوفاتش بالإسباني وإرادته القوية للفوز، وكذلك بطابع مونتيري القتالي.

قال كوفاتش في مؤتمر صحافي "إنه سوبر ستار، كما تعلمون".

وأضاف "كل اللاعبين الذين يلعبون لهذه الفترة الطويلة... ذلك يُظهر عقلية الفوز لديهم. إنهم يريدون الانتصار في كل حصة تدريبية وكل مباراة، يريدون أن يكونوا في أعلى مستوى حتى في كل تمريرة أثناء التدريبات".

وتابع ابن الـ53 عاما "إنه قائد. وبصفتك قائدا، فأنت تريد البقاء في أعلى المستويات لأطول فترة ممكنة. من الطريف أنني أصبحت الآن مدربا بينما هو لا يزال لاعبا، لكنني أعتقد أنه سيصبح مدربا في المستقبل".

وسيتواجه راموس مع مهاجم دورتموند الغيني سيرهو غيراسي الذي تألق هذا الموسم وأنهى دوري أبطال أوروبا كأفضل هداف مشترك برصيد 13 هدفا.

ويتطلع الدولي الغيني لمواجهة راموس قائلا "ستكون هذه المرة الأولى وأنا متحمس لها. أريد اللعب ضد سيرخيو راموس، إنه مدافع عظيم. يجب أن نكون أقوياء، ببساطة".

وأشار كوفاتش إلى أن على فريقه أن يكون مستعدا للطابع القتالي الذي سيظهره راموس وزملاؤه في أتلانتا.

قال "الفرق اللاتينية تلعب كرة قدم بدنية وقوية. كرة القدم رياضة فيها احتكاك، لا يمكننا النظر إليها كأنها كرة سلة".

وتابع "أرى الأمر من منظور إيجابي، إنها الطريقة التي أحب أن ألعب بها. علينا أن نتأقلم".

وكان كوفاتش قد اشتكى من الحرارة الشديدة خلال المسابقة، إذ اضطر فريقه إلى خوض المباريات في مواعيد مبكرة تحت أشعة الشمس الحارقة. لكن المباراة التي ستُلعب الثلاثاء في ملعب "مرسيدس بنز" المكيّف، ستمنح الفريق بعض الراحة.