شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى ساحر الجبهة اليسري بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد عبد الشافى ، قائد الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ40، فهو من مواليد الأول من يوليو لعام 1985.

ومنذ أيام أعلن محمد عبد الشافى اعتزاله اللعب نهائيا وذلك عقب تتويج الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وغاب عبد الشافي عن المشاركة مع الزمالك طوال الموسم الجاري، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي حرمه من الظهور في أي مباراة رسمية مع الفريق هذا الموسم.

ويعد محمد عبد الشافي أحد اللاعبين المميزين فى تاريخ الزمالك ومنتخب مصر بالجبهة اليسرى، بخلاف هدوئه الدائم داخل وخارج الملعب، فهو أحد اللاعبين القلائل الذى لم يفتعل أى أزمات خلال مشواره الكروي.

بدأ عبد الشافي مشواره في ناشئي الزمالك، قبل أن ينتقل إلى صفوف إنبي لمدة موسمين، وبعدها إلى غزل المحلة لمدة ثلاث سنوات. وعاد عبد الشافي لصفوف القلعة البيضاء لمدة خمس سنوات قبل الاحتراف في الدوري السعودي مع فريق أهلي جدة، والذي استمر معه لمدة أربع سنوات، تمت إعارته خلالها لنادي الفتح أربعة أشهر ليعود مرة أخرى لصفوف نادي أهلي جدة ليكمل موسم 2019-2020، وبعد مسيرة مميزة في الدوري السعودي، عاد محمد عبد الشافي إلى ميت عقبة مرة أخرى.

وخاض عبد الشافي مع الزمالك 235 مباراة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 18، وترك بصمة واضحة سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية، حيث عرف بهدوئه وانضباطه داخل وخارج الملعب.

حصل محمد عبدالشافي على عدة بطولات محلية وقارية خلال مسيرته الكروية في إفريقيا وآسيا، أبرزها بطولة الدوري المصري 3 مرات مع الزمالك، و5 مرات كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي، إضافة إلى تحقيقه لقب كأس أمم إفريقيا عام 2010 مع منتخب مصر.



وتوج محمد عبد الشافي مع أهلي جدة السعودي بجميع البطولات، كأس ولي العهد 2014-2015، وكأس خادم الحرمين عام 2016، وكأس السوبر عام 2016، والدوري السعودي 2015-2016، وأصبح أول لاعب مصري يحرز جميع البطولات السعودية.