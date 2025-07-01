شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبدأ استعداداته للموسم الجديد بعد انتهاء الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ، تحت القيادة الفنية لـ طارق مصطفى، اليوم الثلاثاء، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.

وانتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، فى انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.



