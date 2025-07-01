الامارات | الشارقة يعسكر في النمسا بدلاً من صربيا.. ويخوض 5 مباريات ودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الشارقة أنهى الترتيبات المتعلقة بمعسكره الخارجي المقررة إقامته في النمسا بدلاً من صربيا، كما كان مقرراً من قبل، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وسيقام المعسكر الخارجي في النمسا على مرحلتين خلال الفترة من 12 الجاري حتى الخامس من أغسطس المقبل، ويتخلله خوض خمس مباريات ودية بهدف الاطمئنان على جاهزية الفريق من الجوانب كافة.

ويسبق المعسكر تجمع داخلي اعتباراً من الخامس من الشهر الجاري لإجراء الفحوص الطبية للاعبين، وأداء بعض التدريبات قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق الشرقاوي، بقيادة المدرب الصربي ميلوش، إلى الاستفادة الفنية القصوى لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب لخوض الاستحقاقات المقبلة، سواء على صعيد المسابقات المحلية أو المشاركة الخارجية في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وستكون المباريات الودية الخمس التي سيخوضها الفريق خلال فترة الإعداد فرصة للمدرب الجديد ميلوش للوقوف على مستويات لاعبيه، بعدما تعاقدت معه إدارة النادي لموسمين خلفاً للمدرب السابق الروماني كوزمين الذي انتقل لتدريب المنتخب الوطني.

وينتظر أن يقوم نادي الشارقة بتعزيز صفوفه بلاعبين جدد استعداداً للموسم المقبل، خصوصاً على صعيد التعاقد مع مهاجم صريح بجانب لاعبين في خط الوسط لتعزيز قوة الفريق الشرقاوي، خصوصاً أن الفريق تنتظره استحقاقات مهمة محلياً وخارجياً، إذ سيشارك الفريق في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة في «دوري أبطال آسيا للأندية 2»، بعدما فاز على نظيره فريق ليون سيتي السنغافوري في المباراة النهائية.

يذكر أن الشارقة كان قد جدد عقود عدد من لاعبيه تقديراً للمستوى الفني المتطور الذي ظهروا به في الفترة الماضية، وصنعوا الفارق في صفوف الفريق الذي تسعى إدارته أيضاً من هذه الخطوة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار الفني، فقد تم تجديد عقد ماجد حسن لموسمين قادمين، بعد المستوى الفني المتطور الذي قدمه مع الفريق في الفترة الماضية وأهله مستواه الفني إلى العودة مجدداً إلى صفوف المنتخب بعدما غاب عنه فترة طويلة، كما جدد النادي عقد البرازيلي جيليرمي بيرو حتى 2029، وعثمان كامارا حتى 2028.

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