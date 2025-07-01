الامارات | روضة السركال تشارك في كأس العالم للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك لاعبة المنتخب ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، الأستاذة الدولية الكبيرة، روضة السركال، في كأس العالم لشطرنج السيدات التي تستضيفها مدينة باتومي الجورجية، خلال الفترة من الخامس حتى 29 يوليو الجاري، بمشاركة 107 لاعبات من أبرز نجمات العالم، من بينهن 21 لاعبة من حاملات الألقاب الدولية.

وجاءت مشاركة السركال بترشيح من اتحاد الشطرنج، مستفيدةً من تصنيف الدولة الدولي الذي يتيح ترشيح لاعبة واحدة في هذه البطولة العالمية. وتعد المشاركة الثانية في تاريخ الإمارات بكأس العالم للسيدات، حيث سبقتها اللاعبة وافية درويش المعمري في النسخة الماضية.

وتستهل السركال التي تملك تصنيفاً دولياً قدره 2175 نقطة مشوارها في البطولة بمواجهة قوية أمام اللاعبة الأميركية لارينا كروس المصنفة 2376 نقطة.

وكانت السركال قد حققت إنجازاً بارزاً بحصولها على لقب أستاذة دولية كبيرة، إثر تتويجها بلقب بطولة العرب في الشارقة، لتصبح أول إماراتية تنال اللقب المرموق.

وأكدت عضو إدارة اتحاد الشطرنج رئيسة اللجنتين النسائية والإعلامية، خلود الزرعوني، أن مشاركة السركال تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لزيادة حضور لاعبي ولاعبات الإمارات في المحافل الدولية. وقالت الزرعوني في تصريحات صحافية: «نطمح إلى أن تحقق السركال إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، حيث سبق لها التتويج في بطولات عالمية للناشئين والمدارس، إلى جانب كأس آسيا للهواة، وذهبية دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب».