شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تنهى رحلة الأهلى فى كأس مصر لصالح المصري والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 1 يوليو 1988 حدث الإقصاء الوحيد للنادى الأهلى فى كأس مصر فى حقبة الثمانينيات بختام مباريات دور الـ16، عندما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل مع ضيفه المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق، تقدم الأهلى عن طريق عمرو أنور فى بداية الشوط الثانى، وتعادل الضيوف عن طريق طلعت منصور فى الدقيقة 61، ليلجأ الفريقان لوقت إضافى قدره نصف ساعة، وفى الشوط الثالث تقدم المصرى بهدف ثانٍ سجله أيضا طلعت منصور، قبل أن يدرك عادل عبد الرحمن التعادل للأهلى قبل نهاية الوقت الإضافى بدقيقتين فقط.

وشهد الوقت الإضافى إشهار البطاقة الحمراء لطارق خليل مهاجم الأهلى من قبل حكم المباراة يحيى البربرى، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، لتحديد هوية الفريق الصاعد لمواجهة الزمالك فى ربع النهائى بعد أسبوع.

ونجح المصرى فى الفوز بركلات الترجيح "5/4" بعد نجاح لاعبيه فى تسجيل ضرباتهم الخمسة بنجاح عن طريق أينو قائد الفريق، ووليد فتحى، وطلعت منصور، وهانى عبد اللطيف، ومحمد مشالى فى شباك ثابت البطل قائد الأهلى.

بينما سجل لاعبو الأهلى أربع ضربات فقط، بعد أن أهدر حمادة يونس مدافع الأهلى الشاب إحدى الركلات، بينما سجل من زملائه كل من محمد السيد، وضياء السيد، وعادل عبدالرحمن، ومحمود صالح.

والطريف أن مشاركة الأهلى فى هذه النسخة كانت الأولى بعد غياب نسختين متتاليتين الأولى لامتناع الأهلى عن المشاركة، والثانية لعدم إقامة البطولة، ليحافظ الأهلى على سجله خالى من الهزائم فى كأس مصر منذ آخر هزائمه عام 1979.