شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شباب اليد تعود من بولندا صباح اليوم بالمركز السادس لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

تعود شباب كرة اليد فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، الثلاثاء، قادمة من بولندا بعد تحقيق المركز السادس فى بطولة العالم التى اختتمت مساء الأحد.

وخسر منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، أمام نظيره الألماني بنتيجة 27-26 فى لقاء تحديد مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس فى بطولة العالم المقامة في بولندا، لينهى مشواره فى المركز السادس.

وشهد مشوار تحديد المراكز فوز منتخب شباب اليد على نظيره السلوفينى بنتيجة 33-30 فى أول لقاءات تحديد المراكز أول أمس بعد الخسارة من نظيره البرتغالي 30-26 في ربع النهائي عقب الخسارة من ألمانيا بنتيجة 29-25 في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا وتعادل إسبانيا مع ألمانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا وتعادل إسبانيا مع ألمانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.