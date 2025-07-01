شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض ظهير سيراميكا بعد التراجع عن صفقة "عيد" المصرى والان مع تفاصيل الخبر

دخل أحمد هاني ظهير أيمن سيراميكا دائرة المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى للأهلي في الموسم الجديد، في ظل رغبة الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني، في تدعيم الجبهة اليمنى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ودخل لاعب سيراميكا دائرة اهتماما النادي الأهلي بعد صرف النظر عن التعاقد مع أحمد عيد ظهير أيمن المصري، وهي الصفقة التي شهدت حالة من الانقسام حول مصيره، ما بين مؤيد ومعارض، وانتهى الأمر إلى صرف النظر عن التعاقد معه والبحث عن بدائل أخرى.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع سيراميكا لشراء خدمات أحمد هاني وتدعيم الجبهة اليمنى خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

على جانب آخر، يرفض الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي هدم الهيكل الأساسي للفريق، مُطالباً بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، وأهمها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المدرب الإسباني رحيل أي من هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد على ضرورة بقاء هذه العناصر الأساسية والمؤثرة، والتي تركت بصمة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وفي مقدمتها، زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، ووسام أبو علي، ومعهم إمام عاشور الذي يُعد أحد اللاعبين المهمين بالفريق.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة، ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.