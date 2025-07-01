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بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور"

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  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 1/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 2/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 3/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 4/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 5/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 6/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 7/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 8/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 9/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 10/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 11/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 12/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 13/14
  • بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور" 14/14

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 12:43 ص

حرص محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادى الاتحاد السكندري على التواجد بمعسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم الذي بدأ الإثنين، وذلك برفقة محمد البحيرى عضو مجلس الإدارة، وأعضاء لجنة الكرة، وبتواجد مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق.

ويأتى هذا الحضور فى إطار حرص مجلس الإدارة على تحفيز اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد سامى، وتأكيد الدعم الكامل لهم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقد وجه محمد سلامة كلمة للاعبين والجهاز الفني، شدد فيها على أهمية بذل أقصى الجهد، والتحلي بروح الالتزام والانضباط من أجل تحقيق تطلعات جماهير النادي الوفية وإسعاد جماهير زعيم الثغر.

وأكد محمد سلامة أن مجلس الإدارة يُولي اهتماماً بالغاً باستعدادات الفريق، ويثق فى قدرات اللاعبين والجهاز الفني لتقديم موسم قوي يليق بتاريخ ومكانة نادي الاتحاد السكندري.

اثناء الجلسة
اثناء الجلسة

 

أحمد سامي مع محمد سلامة
أحمد سامي مع محمد سلامة

 

احمد سامي
احمد سامي

 

ايهاب جابر
ايهاب جابر

 

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

 

حوار رئيس النادي مع سامي ومصطفى ابراهيم
حوار رئيس النادي مع سامي ومصطفى ابراهيم

 

سامي وسلامة
سامي وسلامة

 

سلامة مع اللاعبين
سلامة مع اللاعبين

 

سلامة وسامي مع اسلام سمير
سلامة وسامي مع اسلام سمير

 

محمد سلامة
محمد سلامة

 

محمود شبانة
محمود شبانة

 

من جلسة مجلس الادارة مع اللاعبين
من جلسة مجلس الادارة مع اللاعبين

 

مؤمن زكريا يحضر جلسة الاتحاد السكندري
مؤمن زكريا يحضر جلسة الاتحاد السكندري

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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