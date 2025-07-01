شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: نتفاوض مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الأهلى قبل بدء معسكر الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ناديه يتفاوض حاليًا مع لاعبين لتدعيم بعض المراكز وفقًا لرؤية المدير الفني، وعندما ننتهي من المفاوضات سوف نقوم بالإعلان عن العناصر الجديدة التي سوف تنضم للفريق، نسعى أن ننتهي من هذه الأمور قبل معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".