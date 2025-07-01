شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: مروان عطية يخضع لفحوصات طبية جديدة قبل إجراء جراحة الفتاق والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن مروان عطية لاعب وسط الفريق، يخضع لفحوصات طبية جديدة، تمهيدًا لإجراء جراحة "الفتق" خلال الأيام القليلة القادمة، حيث عانى من بعض الآلام منذ فترة، وتم تأجيل الجراحة أكثر من مرة لحاجة الفريق إلى جهوده.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، خضع لفحوصات طبية عقب العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تعرض لشد من الدرجة الثانية في منشأ العضلة الأمامية.. ويخضع اللاعب للعلاج والتأهيل.

وكشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".