شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: الزمالك لم يتأثر برحيل زيزو ولازم شيكابالا يكمل موسم لأن دوره مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير المدرب العام لنادى الزمالك، أن الزمالك لم يتأثر برحيل أحمد مصطفى زيزو عن الفريق وحصد بطولة كأس مصر، وأتمنى استمرار شيكابالا فى الموسم الجديد وعدم الاعتزال.

وقال أحمد سمير خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورتس: "اختيار المدرسة البلجيكية اختيار موفق جدا وهو مدرب صاعد، وأحب جدا أن يكون سن المدرب قريب من اللاعبين بيكون أفضل فى التفاهم والتعايش وتنفيذ الخطط.".

وأضاف أحمد سمير: "لم أتأخر عن الزمالك رغم وجود فى القيادة الفنية لنادى الأوليمبى كمدرب وكنت متفق معاهم أنى مش همشى إلا لو الزمالك والمنتخب طلبنى وجالى عروض فى الممتاز ودورى المحترفين ورفضتها، ومع ذلك دفعت الشرط الجزائى".

وتابع مدرب الزمالك: "مع استمرار شيكابالا هذا الموسم لأن الزمالك فى فترة انتقالية خاصة مع بناء فريق جديد، ولازم أوضة اللبس يكون فيها لأنه هيغير الكثير من اللاعبين الجدد ويعرفوا قيمة النادى".

وأوضح: "أتمنى استمرار عبد الله السعيد مع الزمالك فى الموسم الجديد ويتم تجديد عقده لأنه قيمة كبيرة، ولو حصل قاعدة بين الزمالك وعبد الله السعيد سيصلوا إلى اتفاق، ولكن الزمالك لابد أن يفرض كلامه ويضع سقف للرواتب ومن يرفض يرحل".

وتابع: "الزمالك لن يتأثر برحيل أى لاعب مهما كان، ولم يتأثر برحيل زيزو عن الفريق وخدنا بطولة كأس مصر من غير زيزو، بل بالعكس الزمالك لم يحصل هذا الموسم أى بطولة بوجود زيزو، ولما رحل استطاع الزمالك حصد بطولة كأس مصر".