شكرا لقرائتكم خبر عن موقف طاهر محمد الطبى بعد تعرضه للإصابة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، خضع لفحوصات طبية عقب العودة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تعرض لشد من الدرجة الثانية في منشأ العضلة الأمامية.. ويخضع اللاعب للعلاج والتأهيل.

وكشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".