شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لن يتم تفعيل بند شراء عطية الله.. وسيتم تكريم اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، المغربي يحيى عطية الله سوف تنتهي استعارته في 15 يوليو الجاري، ولن يتم تفعيل بند الشراء وفقا للرؤية الفنية، لكن يبقى عطية الله من اللاعبين الملتزمين وأصحاب الأخلاق الرفيعة

وقال يوسف: سوف نقوم بدعوة اللاعب لتكريمه بالشكل اللائق، وتوجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد كبير طوال الموسم الماضي.

وكشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".