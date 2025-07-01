شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مفتوح لمنتخب مصر للشباب من 1 حتى 31 يوليو استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب، إقامة معسكر مفتوح للفراعنة الصغار خلال الفترة من 1 حتى 31 يوليو المقبل ضمن برنامج الاعداد لكأس العالم تشيلى سبتمبر 2025.

واستقر اتحاد الكرة مع نظيره الكويتي على إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره الكويتي بالقاهرة يومي 17 و20 يوليو المقبلين استعدادا لكأس العالم للشباب نوفمبر 2025.

ووقع المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق وقوع شباب الفراعنة مواليد 2005 في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف تشيلي، نيوزيلندا واليابان.