عماد سليمان يقترب من قيادة الإسماعيلى مؤقتا لحين تعيين مدرب جديد

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القاهرة - سامية سيد - اقترب عماد سليمان رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، من قيادة الدراويش فنيا فى فترة الإعداد لحين التعاقد مع مدير فنى جديد للفريق بعد الاستقرار على رحيل تامر مصطفى.

وينتظر مسئولو نادى الإسماعيلى رد الاتحاد الدولى "فيفا" على طلب الدراويش بوقف عقوبة إيقاف القيد لمدة فترتين أو إيقافها من أجل فتح القيد وتدعيم الفريق بصفقات جديدة.

وتتجه إدارة الإسماعيلى إلى إسناد القيادة الفنية لعماد النحاس لقيادة الفريق فى فترة الإعداد التى تم تأجيلها لحين التعاقد مع مدرب جديد للفريق بعدما رفض تامر مصطفى قيادة الفريق حال عدم فتح القيد.

وجاءت قائمة الإسماعيلي الأولى كالتالي:

عبدالله جمال فهمي علي، عبد الكريم مصطفى أحمد، حاتم محمد محمود (سكر)، محمد إيهاب رشيد، محمد النصر محمد السيد، محمد عادل فتحي عمار، عبدالله محمد عبدالله، أيمن أحمد إبراهيم، حسن منصور جمعة علي، عبد الرحمن محمد عبد الخالق، على احمد حسين عمر(الملواني)، محمد وجدي رشاد، عمرو سعيد عبد الفتاح، محمد أحمد خطار، محمد عبد السميع عبده، محمد ياسر البحيري، محمود أوتاكا، مروان حمدي، خالد أحمد مصباح النبريصي، نادر فرج، محمد زيدان.

ورحل عن الإسماعيلى كل من أحمد الشيخ ومحمد بيومى وعماد حمدى، وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله السعيد بعد انتهاء عقودهم، فيما لم يتحدد موقف كل من محمد حسن ومحمد نصر وكمال السيد الذين انتهت عقودهم مع الدراويش أيضا.