شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: اتجاه لتلبية رغبة كريستو في العودة إلى النجم الساحلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي أن التونسي كريستو، لاعب الفريق الذي انتهت إعارته إلى نادي الصفاقسي، تلقى عرضًا للانتقال إلى نادي النجم الساحلي، وجارٍ التفاوض بهذا الخصوص لحسم الأمر، وهناك اتجاه لتلبية رغبة اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق «النجم الساحلي».

وكشف محمد یوسف، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".