شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على رحيل سمير محمد ومحاولة لدخوله فى الصفقات التبادلية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على رحيل سمير محمد مهاجم الفريق الشاب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم وجود قناعة من لجنة التخطيط والجهاز الفني بإمكانيات اللاعب، الذي لم ينجح في استغلال الفرص التي حصل عليها في الموسم الماضي.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي استغلال رحيل سمير محمد لدخوله ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي النادي إبرامها، وتحقيق استفادة من ورائه بدلا من الرحيل المجاني.

على جانب آخر، يرفض الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، هدم الهيكل الأساسي للفريق، مُطالباً بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، وأهمها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المدرب الإسباني رحيل أي من هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد على ضرورة بقاء هذه العناصر الأساسية والمؤثرة، والتي تركت بصمة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، وفي مقدمتها: زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، ووسام أبو علي، ومعهم إمام عاشور الذي يُعد أحد اللاعبين المهمين بالفريق.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة، ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.