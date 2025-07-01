شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلى ينوى تعديل عقود عدد من لاعبيه.. إمام عاشور على رأسهم والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية، وذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة.‏

وأضاف أن إمام عاشور، لاعب الفريق من بين هذه المجموعة من اللاعبين، حيث افتقد الفريق جهوده في بطولة كأس العالم للأندية، ‏بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الافتتاح.‏

وجاء التشكيل كالتالي:‏ الكابتن سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا لفريق تحت 20 سنة.‏ هاني العقبي مديرًا فنيًّا لفريق تحت 18 سنة.‏ زياد عبد الكريم مديرًا فنيًّا لفريق تحت 17 سنة.‏ محـمد عز مديرًا فنيًّا لفريق تحت 16 سنة.‏ أحمد فهيم مديرًا فنيًّا لفريق تحت 15 سنة.‏ محـمد رجب مديرًا فنيًّا لفريق تحت 14 سنة.‏ ممدوح عبيد مديرًا فنيًّا لفريق تحت 13 سنة.

على جانب آخر، يرفض الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي هدم الهيكل الأساسي للفريق، مُطالباً بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، وأهمها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المدرب الإسباني رحيل أي من هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد على ضرورة بقاء هذه العناصر الأساسية والمؤثرة، والتي تركت بصمة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية وفي مقدمتها، زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، ووسام أبو علي، ومعهم إمام عاشور الذي يُعد أحد اللاعبين المهمين بالفريق.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة، ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.