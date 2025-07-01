شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلى فى اجتماعه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا عصر اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وخلال الجلسة اعتمد المجلس هيكل العمل الخاص بحمام سباحة التربية والتعليم المجاور لمقر النادي بالجزيرة، والذي سوف يتم افتتاحه في شهر يوليو، بعدما تم تجهيزه بالكامل، وفق أفضل المقاييس لخدمة الأعضاء وفرق وأكاديميات النادي. كما اعتمد المجلس هيكل العمل الخاص بالجيم الجديد لفرع النادي بالشيخ زايد، الذي تقرر افتتاحه خلال شهر يوليو لخدمة الأعضاء ولاستكمال سلسلة الإنشاءات التي يشهدها الفرع في الفترة الحالية. كذلك قرر المجلس تكليف مكتب صبور للاستشارات الهندسية بأعمال الإشراف على إنشاء مجمع حمام السباحة لفرع النادي بالقاهرة الجديدة.

في شأن آخر، كشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".