شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لا نية للتفريط فى أفشة والشحات والثنائى من اللاعبين المخلصين والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".

على جانب آخر، يرفض الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، هدم الهيكل الأساسي للفريق، مُطالباً بضرورة الحفاظ على القوام الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم المقبل، من أجل المنافسة على جميع البطولات التي سيُشارك فيها الفريق، أهمها استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

ورفض المدرب الإسباني رحيل أي من هؤلاء اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشدد على ضرورة بقاء هذه العناصر الأساسية والمؤثرة، والتي تركت بصمة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، في مقدمتها: زيزو وأشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، ووسام أبو علي، ومعهم إمام عاشور الذي يُعد أحد اللاعبين المهمين بالفريق.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بالتعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم الخسارة من بالميراس بثنائية نظيفة، ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.