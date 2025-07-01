شكرا لقرائتكم خبر عن معتز وائل: فخور بالحفاظ على اللقب العالمى فى الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معتز وائل، نجم منتخب مصر للخماسي الحديث، والمتوج مؤخرًا بذهبية بطولة العالم للناشئين المقامة في المجر: "سعيد للغاية بتحقيق ذهبية فردي الرجال للعام الثاني على التوالي، وكانت المنافسة قوية، وكنت أحتل المركز السادس قبل بداية منافسات الليزر رن، لكنني قاتلت حتى النهاية ونجحت في العودة والتتويج، وهو ما يجعل للإنجاز طعما خاصا".

وأضاف بطل العالم الشاب، فى تصريحات له: "هذه البطولة كانت آخر مشاركة لي على مستوى الناشئين، وأضع كامل تركيزي الآن على الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للكبار التي تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، وأعلم جيدًا أن التحدي سيكون أقوى، لكن هدفي واضح وهو تمثيل بلدي بالشكل الذي يليق باسم مصر".

واختتم معتز تصريحاته بالتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة: "لن أطيل الاحتفال، فالطريق ما زال طويلًا، والاستحقاقات القادمة تتطلب عملًا وجهدًا أكبر.. أشكر الجهاز الفني والاتحاد وكل من دعمنا في هذه الرحلة، والفضل بعد الله لكل من وثق في قدراتنا".

يُذكر أن معتز وائل حصد الذهبية بعد أداء مميز في الليزر رن، مسجلًا 1571 نقطة، كما حقق منتخب مصر فضية الفرق بعد حلول محمد حسن في المركز العاشر، ومصطفى أبو عامر في المركز الخامس عشر.