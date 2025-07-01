شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام الأقرب للتواجد فى الجهاز الفنى الجديد للزمالك بقيادة يانيك فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب حازم إمام المدرب المساعد فى الجهاز الفني السابق لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادى، من التواجد ضمن الجهاز الفنى الجديد للفارس الأبيض بقيادة البلجيكى يانيك فيريرا.

ووجه الزمالك الشكر للجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى والذى ضمّ كلاً من: أيمن عبد العزيز مدربًا عامًا، وأحمد سمير، وحمادة السيد مدربَين مساعدَين، وعماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، وماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال، ومحمد الشافعي معدًّا بدنيًا، ومحمد طارق محللًا للأداء.

ولم يتم توجيه الشكر لحازم إمام فى البيان، بعدما أصبح الأقرب للتواجد فى الجهاز الفنى الجديد، الذى سقود الفريق فى الموسم المقبل.

وحسم مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع البلجيكى يانيك فيريرا لتولي قيادة فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك خلفًا لأيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق نهائى مع يانيك فيريرا على أن يتولى قيادة الفريق الكروى الأول، كما تم الاتفاق على استعانة المدرب بطاقم مساعد أجنبى خلال مشواره مع الفريق الأبيض.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من كافة الأمور وتحديد موعد وصول المدرب ومساعديه إلى القاهرة.