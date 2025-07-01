شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية، اليوم، الإثنين، الموافق 30 - 6 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات، والاتحاد السكندري يعلن رسمياً التعاقد مع "جنش" لمدة موسم.

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

حسم مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع البلجيكى يانيك فيريرا لتولي قيادة فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك خلفًا لأيمن الرمادي الذي رحل بنهاية الموسم المنقضي.

سيسكا موسكو يترقب الإعلان عن مدرب الزمالك قبل طلب حسام عبد المجيد رسميًا

ينتظر نادى سيسكا موسكو الروسى حسم مسئولي الزمالك ملف المدير الفني الجديد من أجل إرسال العرض الرسمي لطلب الحصول على خدمات حسام عبد المجيد مدافع الفريق الكروى الأول، حيث سيقوم النادى الروسى بإرسال عرضه لضم اللاعب عقب إعلان الزمالك عن مدربه الجديد والمنتظر أن يكون خلال ساعات.

كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي ، حقيقة التعاقد مع مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال نصار في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، "مصطفى شلبي خارج حساباتنا في الموسم المقبل، ولم نتحدث مع الزمالك لضمه". البنك الأهلي: لا نرغب فى التعاقد مع مصطفى شلبي لاعب الزمالك

الاتحاد السكندري يعلن رسمياً التعاقد مع "جنش" لمدة موسم

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى، إجراءات التعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم " جنش " حارس الزمالك ومودرن سبورت السابق لمدة موسم رياضى واحد.

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

يتابع مسئولو النادي الأهلي تطورات موقف الفلسطيني أسد الحملاوي، مهاجم شليونسك فروتسواف البولندي مع ناديه بعد أزمة تمرده الأخيرة، لاسيما أنه المرشح الأوفر حظاً لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تحسباً لرحيل مواطنه وسام أبو علي نجم الفريق الأحمر، والذي تلقى أكثر من عرضاً مغرياً خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء.

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لنادى زد

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لاعب الفريق لصفوف نادى زد إف سى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يرحب بتحمل جزء من راتب رضا سليم لإنهاء ملف الإعارة