شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد الثقة فى إمام محمدين لقيادة قطاع الناشئين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري على دعم واستقرار قطاع الناشئين لكرة القدم، قرر المجلس برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي تجديد التعاقد مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، لموسم جديد 2025-2026، بحضور محمد البحيرى عضو مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الكرة سيد كروان وعيد أحمد ويوسف حمدى.

ويأتي هذا القرار تأكيداً على الثقة الكبيرة في الكفاءة الفنية والإدارية لإمام محمدين، ودوره البارز في تطوير منظومة الناشئين واكتشاف ودعم المواهب الشابة التي تُعد ركيزة أساسية لمستقبل الفريق الأول.

ويتمنى مجلس الإدارة التوفيق للكابتن إمام محمدين في مهمته، ومواصلة تحقيق النجاحات والارتقاء بمستوى القطاع، بما يخدم أهداف النادي وطموحات جماهيره.