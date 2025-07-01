شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: نبحث مصير رضا سليم بعد تلقيه عدة عروض محلية للشراء والإعارة والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن المغربي رضا سليم، لاعب الفريق العائد من الإصابة، تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد، وجارٍ بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق، ومصلحة اللاعب في نفس الوقت.

وكشف محمد یوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، أن ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومجدي أفشة لا أساس له من الصحة، وكلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة.

وقال يوسف: "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة، خاصة أنهما من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، والشحات وأفشة من اللاعبين المخلصين".