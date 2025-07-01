شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بملاعب مركز شباب الجزيرة بسبب صيانة ملاعب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرم مسئولو نادى الزمالك اتفاقية مع نظرائهم بمركز شباب الجزيرة فرع السادس من أكتوبر، للاستعانة بملاعب مركز الشباب لخوض الناشئين تدريباتهم، فى ظل إجراء صيانة بملاعب النادى بميت عقبة.

وتوصل بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالزمالك، لاتفاق مع الدكتور علي مصطفى المدير التنفيذى لمركز الشباب، على أن يحصل الزمالك على ملعبين لحين الانتهاء من صيانة ملاعب النادى.

وأعرب المدير التنفيذى لمركز شباب الجزيرة عن ترحيبه باستضافة تدريبات واختبارات ناشئين نادى الزمالك، مؤكدًا على ترحيبه بالتعاون مع أى نادٍ يرغب فى استخدام ملاعب مركز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وبدأ بالفعل نادى الزمالك فى استخدام ملاعب مركز شباب الجزيرة فى اختبارات الناشئين، حيث حضر ما يقرب من 400 لاعب فى تلك الاختبارات، على أن يبدأ القطاع تدريباته بشكل منتظم على تلك الملاعب من يوم السبت المقبل.