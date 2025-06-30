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الامارات | دبا يتعاقد مع الحارس عيسى الهوتي

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | دبا يتعاقد مع الحارس عيسى الهوتي 1/2
  • الامارات | دبا يتعاقد مع الحارس عيسى الهوتي 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع حارس المرمى عيسى الهوتي لتمثيل الفريق الأول خلال الموسم المقبل بدوري أدنوك للمحترفين قادما من نادي كلباء وذلك في صفقة مميزة لما يتمتع به الحارس من مهارة فنية عالية وسبق له تقديم مستويات عالية مع "النمور" في المواسم الماضية.
وكان دبا قد تعاقد أيضا مع الحارس عبدالله سالم ناصر قادماً من الوصل، وجدد عقد حارسه المخضرم محمد سالم الرويحي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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